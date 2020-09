Pace Fiscale, Salvini all’attacco (Di lunedì 14 settembre 2020) I temi politici italiani ruotano intorno alla Pace Fiscale. Così come per il referendum, sembra quasi esserci una lotta a due anche su questo argomento. In particolare c’è chi la vuole nei termini giusti e chi invece vorrebbe prorogarla al 31 dicembre, ma senza pensare anche a quelle che potrebbero essere le conseguenze. Pace Fiscale, la Lega rilancia Le posizioni più nette arrivano dal leader del carroccio, ovvero Matteo Salvini, che in una recente dichiarazione pubblica ha affermato come sulla Pace Fiscale ci dovrebbe essere uno slittamento al 31 dicembre, con la sospensione quindi di tutti i saldi, degli acconti e dei versamenti, nonché di quanto di regola con Equitalia. Salvini, a suo dire, si fa portavoce dei ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) I temi politici italiani ruotano intorno alla. Così come per il referendum, sembra quasi esserci una lotta a due anche su questo argomento. In particolare c’è chi la vuole nei termini giusti e chi invece vorrebbe prorogarla al 31 dicembre, ma senza pensare anche a quelle che potrebbero essere le conseguenze., la Lega rilancia Le posizioni più nette arrivano dal leader del carroccio, ovvero Matteo, che in una recente dichiarazione pubblica ha affermato come sullaci dovrebbe essere uno slittamento al 31 dicembre, con la sospensione quindi di tutti i saldi, degli acconti e dei versamenti, nonché di quanto di regola con Equitalia., a suo dire, si fa portavoce dei ...

Valore di concambio mantenuto inalterato anche dopo il bilancio del Crsu. Il cda di Ecoambiente ha approvato il progetto di fusione, la conclusione del lungo percorso ora è a un passo ROVIGO - Giovedì ...

Quando si tratta di chiudere i social e iniziare a governare, la Lega di Matteo Salvini è incapace di fare qualsiasi cosa: perfino i condoni fiscali. Ricordate il “saldo e stralcio” varato dal governo ...

