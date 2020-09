Napoli, Koulibaly può restare: la trattativa col City non decolla (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly potrebbe restare in azzurro, la trattativa col Manchester City non decolla Il futuro di Kalidou Koulibaly sembrava ormai scritto con l’addio al Napoli e la partenza direzione Manchester City. Ora, però, il destino del difensore potrebbe continuare ad essere a tinte azzurre partenopee. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con i Citizens non è ancora decollata e allora per i senegalese si starebbe prospettando una clamorosa permanenza al Napoli. Koulibaly ha ancora tre anni di contratto e a Gattuso non dispiacerebbe affatto la sua ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato: Kalidoupotrebbein azzurro, lacol ManchesternonIl futuro di Kalidousembrava ormai scritto con l’addio ale la partenza direzione Manchester. Ora, però, il destino del difensore potrebbe continuare ad essere a tinte azzurre partenopee. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lacon i Citizens non è ancorata e allora per i senegalese si starebbe prospettando una clamorosa permanenza alha ancora tre anni di contratto e a Gattuso non dispiacerebbe affatto la sua ...

tancredipalmeri : Problemi per il Napoli? Il Manchester City avrebbe offerto 89m€ per Gimenez all’Atletico, che punta a ottenere la c… - capuanogio : Secondo #As il @ManCity ha presentato un'offerta formale all'@Atleti per il difensore #Gimenez: 89 milioni euro più… - Gazzetta_it : #Napoli Patente nautica senza esame, nella lista anche Koulibaly, Ghoulam e Callejon - j_7ragon : RT @capuanogio: Secondo #As il @ManCity ha presentato un'offerta formale all'@Atleti per il difensore #Gimenez: 89 milioni euro più 5 in bo… - FrancoMater2 : @Napoli_Report @AlfredoPedulla Questo il pacchetto dei difensori centrali del #City. #Akè è stato preso a 40 milion… -