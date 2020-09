Mario Paciolla: ucciso per non essere stato in silenzio (Di lunedì 14 settembre 2020) Sulla prima pagina del quotidiano nazionale colombiano El Espectador, è apparsa l’ultima parte dell’inchiesta della giornalista investigativa Claudia Duque che aggiunge nuovi dettagli rispetto al caso di Mario Paciolla e ricostruisce alcune dinamiche interne alla Missione di Verifica delle Nazioni Unite che lo avrebbero messo in pericolo nei mesi precedenti alla sua morte. Sulla scena del crimine secondo la Procura è stato ritrovato il mouse del computer di Mario impregnato di sangue e secondo le informazioni raccolte dalla giornalista lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 settembre 2020) Sulla prima pagina del quotidiano nazionale colombiano El Espectador, è apparsa l’ultima parte dell’inchiesta della giornalista investigativa Claudia Duque che aggiunge nuovi dettagli rispetto al caso die ricostruisce alcune dinamiche interne alla Missione di Verifica delle Nazioni Unite che lo avrebbero messo in pericolo nei mesi precedenti alla sua morte. Sulla scena del crimine secondo la Procura èritrovato il mouse del computer diimpregnato di sangue e secondo le informazioni raccolte dalla giornalista lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Mario Paciolla, le incognite sulla sua morte in Colombia: il contractor, il biglietto aereo e le ferite sui polsi - stanzaselvaggia : L'inviato di Tpi è andato a San Vicente a cercare la casa di Mario Paciolla, gli amici, i cooperanti che lo conosce… - IngVi72 : RT @concetta1915: il ministro #DiMaio si ricorda sì di Mario Paciolla?? - GiulioNoise : RT @valigiablu: Mario Paciolla indagava su un bombardamento da parte delle forze militari in Colombia in cui erano morti diversi bambini. N… - jxgiuliano : RT @concetta1915: il ministro #DiMaio si ricorda sì di Mario Paciolla?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Paciolla Due mesi senza Mario Paciolla e senza giustizia | il manifesto Il Manifesto Caso Mario Paciolla, tutte le cose che non tornano nella versione del suicidio

Mario Paciolla viene trovato senza vita nella mattinata del 15 luglio. Apparentemente, si sarebbe impiccato con un lenzuolo, dopo essersi inciso i polsi. Sul corpo del cooperante italiano sono state r ...

Le ultime ore di Mario Paciolla raccontate da chi era con lui: reportage da San Vicente del Caguan, tra domande e omertà

“Mario era un cuore nobile, con un’ambizione enorme: fare in modo che la gente del Caquetá potesse godersi la pace”. Ángela (nome di fantasia) fatica a trattenere le lacrime, ricordando lo spirito “si ...

Mario Paciolla viene trovato senza vita nella mattinata del 15 luglio. Apparentemente, si sarebbe impiccato con un lenzuolo, dopo essersi inciso i polsi. Sul corpo del cooperante italiano sono state r ...“Mario era un cuore nobile, con un’ambizione enorme: fare in modo che la gente del Caquetá potesse godersi la pace”. Ángela (nome di fantasia) fatica a trattenere le lacrime, ricordando lo spirito “si ...