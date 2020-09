‘Live – Non è la D’Urso’, Fabrizio Corona replica ai recenti attacchi di Nina Moric: “Non sta bene, io e Carlos siamo pronti ad aiutarla”. Poi ci prova con Barbara D’Urso (Video) (Di lunedì 14 settembre 2020) È stata, come sempre, un’ospitata decisamente infuocata quella che ha visto Fabrizio Corona confrontarsi, a Live – Non è la D’Urso, con gli ospiti di studio e rispondere alle polemiche che spesso lo vedono protagonista: se inizialmente l’atteggiamento dell’ex re dei paparazzi sembrava disteso, gli animi si sono presto infuocati e Corona si è trovato a scontrarsi con Gianluigi Nuzzi, Alessandro Cecchi Paone, Alda D’Eusanio e, soprattutto, Antonella Boralevi. Diverso, invece, l’atteggiamento di Fabrizio di fronte alle accuse rivoltegli da Nina Moric nell’ultimo periodo: una clip ha riportato alcune delle dichiarazioni della modella croata che ha incolpato l’ex marito di sfruttare l’immagine del figlio ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 settembre 2020) È stata, come sempre, un’ospitata decisamente infuocata quella che ha vistoconfrontarsi, a Live – Non è la D’Urso, con gli ospiti di studio e rispondere alle polemiche che spesso lo vedono protagonista: se inizialmente l’atteggiamento dell’ex re dei paparazzi sembrava disteso, gli animi si sono presto infuocati esi è trovato a scontrarsi con Gianluigi Nuzzi, Alessandro Cecchi Paone, Alda D’Eusanio e, soprattutto, Antonella Boralevi. Diverso, invece, l’atteggiamento didi fronte alle accuse rivoltegli danell’ultimo periodo: una clip ha riportato alcune delle dichiarazioni della modella croata che ha incolpato l’ex marito di sfruttare l’immagine del figlio ...

