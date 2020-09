L’infettivologo Bassetti | «Basta segregare la gente | la quarantena va ridotta anche da noi»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 settembre 2020) “La Francia ha approvato i 7 giorni di. A questo puntonoi dovremmo adeguarci, magari con una soluzione di compromesso: 10 giorni senza tampone oppure 7 giorni con tampone per poterla finire. Speriamo che il ministero cambi questa regola”. Lo afferma Matteo, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, tornando sulla questione in un post sulla sua pagina Facebook. L’infettivologo si è sempre speso per evitare psicosi e inutili allarmismi. Dati alla mano, ha sempre fornito giudizi equilibrati e fuori dal coro. Per questo motivoè finito spesso in sterili polemiche e annoverato tra i presunti negazionisti del virus. Cosa che lo ha fatto andare su tutte le furie: «Sono molto amareggiato – ha ...