Lascia la fidanzata con un sms per mettersi con la vip Stavano già organizzando le nozze | un bel coraggio…

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Katie Holmes, nel vortice del gossip più sfrenato. A rivelarlo e diffondere la notizia, PageSix. Per che Katie ed Emilio Vitolo la storia d’amore sembra promettere bene, ma Emilio non avrebbe chiuso nel miglior modo la relazione con Rachel Emmons. Non solo un “Addio al matrimonio” a caratteri cubitali, ma anche un capolinea raggiunto sbagliando del tutto i modi. Lei non avrebbe mai sospettato di essere ‘scaricata’ così. Scrive The We News sul proprio profilo Instagram: “Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del nuovo amore di Katie Holmes, Emilio Vitolo jr. Sembrava che tutto filasse liscio ma, ora, è uscita la notizia che il buon Emilio era fidanzato con la 24enne Rachel Emmons, prima dirla via messaggio dopo che sono state pubblicate le foto di lui che baciava Katie.. “Rachel e Emilio erano ...