"Io single, lei una bella donna": Pierpaolo Petrelli pronto a conquistare Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Petrelli farà ingresso nella casa più spiata d'Italia. Dopo la fine della relazione con la bella Ginevra Lambruschi, l'ex velino è ora single e si è detto pronto ad innamorarsi. Forse, di Elisabetta Gregoraci. Partirà questa sera la nuova edizione del Grande Fratello vip, che vedrà anche quest'anno al timone Alfonso Signorini.

