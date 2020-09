Grande Fratello Vip al via: segui la prima puntata in tempo reale (Di lunedì 14 settembre 2020) Il conto alla rovescia è terminato: “Grande Fratello Vip 5” prende il via. Su Canale 5 torna l’attesissimo appuntamento con reality condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Nella prima puntata entreranno nella Casa 12 dei 21 concorrenti. Il cast del Grande Fratello Vip 2020 Si parte con un video che mostra l’inizio del primo “Grande Fratello”, che andava in onda il 14 settembre del 2000, esattamente 20 anni. E poi con un drone un volo radente a dare un’occhiata complessiva della Casa ancora vuota. Poi si arriva subito in studio, dove Alfonso Signorini dà il benvenuto al pubblico a casa e in studio, che torna, per quanto ridotto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Il conto alla rovescia è terminato: “Vip 5” prende il via. Su Canale 5 torna l’attesissimo appuntamento con reality condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Nellaentreranno nella Casa 12 dei 21 concorrenti. Il cast delVip 2020 Si parte con un video che mostra l’inizio del primo “”, che andava in onda il 14 settembre del 2000, esattamente 20 anni. E poi con un drone un volo radente a dare un’occhiata complessiva della Casa ancora vuota. Poi si arriva subito in studio, dove Alfonso Signorini dà il benvenuto al pubblico a casa e in studio, che torna, per quanto ridotto per ...

