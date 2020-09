Da Recalcati a Tokarczuk | al via mercoledì Pordenonelegge 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 14 settembre 2020) Centoquarantuno appuntamenti e oltre 250 protagonisti, italiani e stranieri – oltre 200 in presenza – per leggere il nostro tempo con le storie dei grandi autori e divulgatori. E’ tutto pronto per la 21esima edizione di Pordenonelegge, la festa del libro che si svolgerà da mercoledì a domenica. L’inaugurazione è affidata al saggista e psicanalista, Massimo Recalcati, che terrà una lezione sul tema della ‘Fratellanza’ (mercoledì 16 al Teatro Verdi, ore 18.30). Grande protagonista, in presenza, sarà Olga Tokarczuk, che verrà insignita sabato 19 settembre del Premio FrulAdria ‘La storia in un romanzo’ 2020.