Coronavirus | Mattarella | ' trarre insegnamento e mantenere responsabilità e prudenza' **

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Non dimenticheremo. E cercheremo di trarre insegnamento dagli eventi eccezionali e drammatici che hanno coinvolto tutti i Continenti, e che ci tengono ancora impegnati, richiedendoci responsabilità e prudenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.

Sembravano quasi non finire mai, 12 giorni in ospedale effetti sono tanti, considerando anche che si parla di un virus che ha causato non poche vittime. Attimi di intensa preoccupazione dunque per il ...

importante per l'Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Vo' Euganeo, dove ha partecipato alle iniziative per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021. Arrivato alla Scuola primaria 'Guido Negri', ...

