Calciomercato Crotone – Affari e trattative 14 settembre

Affari e trattative Calciomercato Crotone – Finito il ritiro estivo il Crotone inizia la preparazione per il suo esordio in serie A il prossimo weekend. La società calabrese continua di pari passo a lavorare sul mercato nonostante i diversi acquisti effettuati negli ultimi giorni. Tentativo Santon per la fascia Tra i potenziali rinforzi per il Crotone, in cerca di un esterno di categoria e d'esperienza, potrebbe esserci anche l'esperto Davide Santon . Visto il poco spazio ottenuto nell'ultima stagione e fuori dal progetto tecnico di Fonseca l'esterno Davide Santon, classe 1991, potrebbe lasciare la maglia giallorossa per accettare una nuova destinazione. Il trasferimento in Calabria potrebbe essere una chance per il giocatore e rilanciare ...

Un gol di Karamoh a 10 minuti dal triplice fischio regala al Parma la vittoria contro il Genoa nell'amichevole dal sapore di A disputata oggi pomeriggio a Colle ...

Calciomercato Crotone: fatta per l’arrivo di Dragus, i dettagli

Crotone letteralmente scatenato sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio è fatta per l’arrivo dell’attaccante classe 1999 Denis Dragus dallo Standard Liegi. L’operazione si è conclusa con un prest ...

