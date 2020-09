“Vita in diretta” | Alberto Matano appena ripartito viene bloccato | cosa è accaduto

Leggi su baritalianews

(Di domenica 13 settembre 2020) Quest’anno “Vita in diretta”, la seguitissima trasmissione condotta daripartita. Dopo la pausa estiva riempita da “Vita in diretta estate” condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu è iniziata la nuova stagione di “Vita in diretta” che quest’anno vedrà al timone soloe non più affiancata da Lorella Cuccarini. Tantissime sono state le polemiche seguite alla eliminazione di Lorella Cuccarini sia da “Vita in diretta” che dai palinsesti Rai tanto che la stessa Cuccarini ha anche deciso di lasciare il suo agente Lucio Presta, marito di Paola Perego perché, a suo dire, dopo l’esclusione dalla Rai, non ha preso le sue parti ma è rimasto inerme. Lorella Cuccarini, ...