Troppi falsi positivi? «No, i test sono affidabili» (Di domenica 13 settembre 2020) Un esperto del CHUV smentisce l'inefficacia dei tamponi: «Il 3%? Da noi meno di un caso su diecimila».

Secondo esperti svizzeri, i test PCR utilizzati per individuare contagi da coronavirus sono molto affidabili. Secondo il professor Gilbert Greub, esperto di microbiologia presso l'Ospedale Universitar ...

Cose palesemente false in cui crediamo ciecamente

In materia di salute si tende a credere spesso a dicerie senza fondamento, cose palesemente false a cui crediamo ciecamente. Lo zucchero rende i bambini iperattivi. Se avete figli vi sarà sicuramente ...

