Stupro di gruppo a Matera | indagati anche due trapper

Leggi su tpi

(Di domenica 13 settembre 2020) Domani, 14 settembre, al Tribunale diinizieranno gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati a Pisticci per lodidi cui sono state vittime due 15enni inglesi durante una festa in una villa di Marconia, frazione di Pisticci a circa 60 chilometri da. I quattro sono accusati di aver commesso violenza sessuale e lesioni personali aggravate e continuate nei confronti delle due minorenni inglesi. In carcere sono finiti il 23enne M. M., il 22enne A. L., il 21enne A. Z. e il 19enne G.G., tutti residenti a Pisticci. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori e dalla polizia, è stato il più giovane, G.G. a spingere con forza una delle due minorenni in una zona buia sul retro della villa, seguito poi dagli altri tre e dall’altra ragazza che andava ...