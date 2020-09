Speronata dal fratello perché ha una relazione con un uomo trans, muore una 20enne a Napoli: «Le volevo solo dare una lezione» (Di domenica 13 settembre 2020) Maria Paola Gaglione aveva 20 anni. Venerdì scorso è morta sul colpo dopo essere caduta con il suo scooter, sul quale viaggiava insieme al fidanzato, un uomo trans di 22 anni, perché suo fratello, Antonio Gaglione, 25 anni, li ha speronati a bordo della sua moto. Il 25enne è stato arrestato dai Carabinieri: avrebbe provocato volontariamente la caduta della coppia, tamponandola con violenza. Come riporta il Mattino, ai militari Gaglione ha provato a giustificarsi: «Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là (il compagno trans, ndr) che ha “infettato” mia sorella che è stata sempre “normale”» Gaglione non ha mai accettato ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Maria Paola Gaglione aveva 20 anni. Venerdì scorso è morta sul colpo dopo essere caduta con il suo scooter, sul quale viaggiava insieme al fidanzato, undi 22 anni, perché suo, Antonio Gaglione, 25 anni, li ha speronati a bordo della sua moto. Il 25enne è stato arrestato dai Carabinieri: avrebbe provocato volontariamente la caduta della coppia, tamponandola con violenza. Come riporta il Mattino, ai militari Gaglione ha provato a giustificarsi: «Ho fatto una stronzata. Nonuccidere nessuno, maunaa mia sorella e soprattutto a quella là (il compagno, ndr) che ha “infettato” mia sorella che è stata sempre “normale”» Gaglione non ha mai accettato ...

