Raffaella Carrà e Loretta Goggi, amiche o nemiche? Spunta la verità (Di domenica 13 settembre 2020) La seconda puntata di A raccontare comincia tu è stata un’occasione per un confronto tra Raffaella Carrà e Loretta Goggi che hanno anche parlato della loro rivalità. Il programma A raccontare comincia tu è un talk show, che vede la conduzione di Raffaella Carrà, in onda su Rai 3 dal 2019. Nel corso delle … L'articolo Raffaella Carrà e Loretta Goggi, amiche o nemiche? Spunta la verità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 settembre 2020) La seconda puntata di A raccontare comincia tu è stata un’occasione per un confronto traCarrà eche hanno anche parlato della loro rivalità. Il programma A raccontare comincia tu è un talk show, che vede la conduzione diCarrà, in onda su Rai 3 dal 2019. Nel corso delle … L'articoloCarrà ela verità proviene da www.meteoweek.com.

maddanena : @saraepunto raffaella carrà - radiolisola : #NowPlaying: Raffaella Carrà, Raffaella Carrà - A far l'amore comincia tu - Aposematico : @Abraccadabbra ¿No debería usted escuchar vasco rossi, jovanotti, Raffaella carrà, Domenico Modugno, zucchero, caparezza... ? - radiolisola : #NowPlaying: Raffaella Carrà - Ballo Ballo - SondaggiQ : @AngeloCivico @Gif_di_Tina Ma come fate a non riconoscere il talento di Belen???!!!?? Lei è la nuova Raffaella Carr… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Magna Grecia Festival: sold out per “Attenti a Lucio” Corriere di Taranto