Noi Campani, a Pietraroja nominati i referenti locali Iannicola e Colantone (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"Anche il comune di Pietraroja entra a far parte della compagine a sostegno di Noi Campani". A darne l'annuncio sono Molly Chiusolo e Domenico Parisi, segretario e presidente provinciali del partito con Clemente Mastella leader. "Saranno Gabriele Iannicola e Nicola Colantone. Il primo rivestirà il ruolo di presidente, il secondo, invece, svolgerà le funzioni di segretario – continuano i vertici provinciali -. Siamo sicuri di aver scelto le persone giuste che sapranno lavorare nell'interesse del partito ma soprattutto saranno in grado di dar voce al territorio." Parole di soddisfazione anche per Mauro De Ieso, responsabile Enti locali: "Siamo sempre più radicati sull'intero territorio ..."

