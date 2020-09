(Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Franco Morbidelli che taglia per primo il traguardo, seguito da Francesco Bagnaia: è unanel segno dela firmare il Gran Premiodi. I primi due posti sul podio vanno dunque a Morbidelli su Yamaha Petronas e a Morbidelli su Ducati Pramac. Quarta posizione per Valentino Rossi.

IzzoEdo : RT @LaStampa: MotoGp, doppietta italiana a San Marino: trionfa Morbidelli davanti a Bagnaia. Quarto Rossi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: MotoGp: doppietta tricolore a Misano con Morbidelli e Bagnaia - 1000_best : RT @Agenzia_Italia: MotoGp: doppietta tricolore a Misano con Morbidelli e Bagnaia - SportRepubblica : MotoGp, doppietta italiana a Misano: vince Morbidelli davanti a Bagnaia, Rossi è quarto. Dovizioso in testa al mond… - Agenzia_Italia : MotoGp: doppietta tricolore a Misano con Morbidelli e Bagnaia -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp doppietta

La prima volta non si scorda mai, e se il primo successo arriva nel GP di casa è ancora più bello. Estasi per Franco Morbidelli che tra le curve di Misano fa tutto egregiamente dall'inizio alla fine r ...MISANO - Gli Allievi e il Maestro, trionfo italiano in MotoGP. Sembra una favola, invece è tutto vero. Vince Franco Morbidelli, campione timido e dolce, mamma brasiliana, casco dedicato all'Eguaglianz ...