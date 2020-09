Morta dopo essere stata speronata dal fratello | “Lui non pronto ad accettare la relazione della sorella”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – “La storia di Maria Paola è molto triste, non ci ho dormito questa notte. Ho battezzato lei e ilMichele; quest’ultimo l’ho anche sposato qualche anno fa. Non credo volesse davvero uccidere la sorella, forse voleva darle una lezione, saranno le indagini a stabilirlo; di certo non era preparato culturalmente a vivere lasorella con un’altra donna”. Don Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde di Caivano (Napoli), conosceva sia la famiglia Gaglione che quellacompagna di Maria Paola, Cira, che però ha scelto di farsi chiamare Ciro; entrambe le famiglie risiedono al Parco Verde di Caivano, complesso residenziale tra i più degradati dell’hinterland napoletano, divenuto noto qualche anno ...