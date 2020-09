Inter, via libera dal Santos per trattare con Kayo Jorge: c'è il documento ufficiale (Di domenica 13 settembre 2020) I media brasiliani riportano l'autorizzazione scritta del Santos per trattare la stellina carioca Kayo Jorge, con il contratto in scadenza 2021 Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) I media brasiliani riportano l'autorizzazione scritta delperla stellina carioca, con il contratto in scadenza 2021

DiMarzio : #Vidal @Inter: nuovi contatti in corso con il @FCBarcelona per trovare la quadratura definitiva e avere il via libe… - FBiasin : #Vidal rinuncia al suo ultimo anno di contratto con il #Barcellona per venire all'#Inter (via @mundodeportivo). Or… - tancredipalmeri : Via Godin, no a Tonali. Sembra quasi che l’Inter non se lo voglia proprio giocare sto scudetto con la Juventus - LuigiCorcione4 : RT @Bubu_Inter: Tutto fatto per Vidal all'Inter, accordo con Barcellona (ed il suo agente) ed accordo tra Inter ed il giocatore. Ora visite… - MattiaGallo17 : RT @Bubu_Inter: Tutto fatto per Vidal all'Inter, accordo con Barcellona (ed il suo agente) ed accordo tra Inter ed il giocatore. Ora visite… -