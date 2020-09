Harry e Meghan diventano produttori su Netflix, accordo milionario (Di domenica 13 settembre 2020) È stato un un colpo di scena, anche se ormai era nell’aria. L’ultimo tassello del puzzle raffigurante la nuova vita di Harry e Meghan è stato finalmente incastrato: i duchi di Sussex hanno siglato un accordo con la multinazionale dello streaming, Netflix. Faranno i produttori. «Il nostro obiettivo è creare contenuti che informino e diano speranza», ha dichiarato la coppia al New York Times. «Siamo neogenitori, per noi è importante proporre programmi focalizzati sulla famiglia. E le dimensioni del colosso Netflix ci aiuteranno a condividere idee di forte impatto». Ecco dunque svelata la nuova professione dei transfughi americani: creatori di documentari, film, eventi Tv. «Siamo incredibilmente orgogliosi che i duchi di ... Leggi su controcopertina (Di domenica 13 settembre 2020) È stato un un colpo di scena, anche se ormai era nell’aria. L’ultimo tassello del puzzle raffigurante la nuova vita diè stato finalmente incastrato: i duchi di Sussex hanno siglato uncon la multinazionale dello streaming,. Faranno i. «Il nostro obiettivo è creare contenuti che informino e diano speranza», ha dichiarato la coppia al New York Times. «Siamo neogenitori, per noi è importante proporre programmi focalizzati sulla famiglia. E le dimensioni del colossoci aiuteranno a condividere idee di forte impatto». Ecco dunque svelata la nuova professione dei transfughi americani: creatori di documentari, film, eventi Tv. «Siamo incredibilmente orgogliosi che i duchi di ...

