GP Misano gara Moto3: vittoria per McPhee, Arenas a terra (Di domenica 13 settembre 2020) La gara della Moto3 del GP di San Marino a Misano Adriatico regala un grande colpo di scena. John McPhee ottiene all’ultimo giro la prima vittoria stagionale, battendo il duo giapponese di Ai Ogura e Tastuki Suzuki. Ma la vera notizia è la caduta di Albert Arenas, il leader del mondiale. Lo spagnolo del Team Aspar perde il controllo della sua KTM a due giri dalla fine, ponendo fine anticipata alla sua gara. Uno zero pesante, che riapre completamente il campionato. Ora Arenas vede il suo vantaggio su Ogura ridursi a 5 punti, mentre John è terzo a sole 12 lunghezze. Per Albert è tutto da rifare. Quarta posizione per Jeremy Alcoba, che finisce la corsa davanti al compagno di squadra Gabriel Rodrigo. L’argentino passa la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020) Ladelladel GP di San Marino aAdriatico regala un grande colpo di scena. Johnottiene all’ultimo giro la primastagionale, battendo il duo giapponese di Ai Ogura e Tastuki Suzuki. Ma la vera notizia è la caduta di Albert, il leader del mondiale. Lo spagnolo del Team Aspar perde il controllo della sua KTM a due giri dalla fine, ponendo fine anticipata alla sua. Uno zero pesante, che riapre completamente il campionato. Oravede il suo vantaggio su Ogura ridursi a 5 punti, mentre John è terzo a sole 12 lunghezze. Per Albert è tutto da rifare. Quarta posizione per Jeremy Alcoba, che finisce la corsa davanti al compagno di squadra Gabriel Rodrigo. L’argentino passa la ...

SkySportMotoGP : ?? Misano 2019, una gara storica per @teamSic58 ?? @TatsukiSuzuki24 mantiene la sua promessa per la gioia del papà d… - gponedotcom : Misano: McPhee vince e Arenas cade. Mondiale riaperto: Seconda posizione in gara e nella classifica del campionato… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @circuitomisano Gara: Vince @johnmcp17 , cade @AlbertArenas75 , mondiale apertissimo - - motograndprixit : #Moto3 | Gp @circuitomisano Gara: Vince @johnmcp17 , cade @AlbertArenas75 , mondiale apertissimo -… - F1inGenerale_ : Moto3 | GP San Marino - Sintesi gara: McPhee vince a Misano, davanti ad Ogura e Suzuki. Caduta per Vietti e Arenas,… -