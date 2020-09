Governo: Zingaretti ad alleati, 'basta ipocrisia, no avversari in tv' (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Ai nostri alleati mi permetto di dire basta con l'ipocrisia di essere alleati ma in televisione fare la parte degli avversari perché questo logora l'immagine di un'alleanza che deve essere unita da una missione, da un'identità. Siamo uniti non per occupare poltrone ma per realizzare un programma di rinascita dell'Italia". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti, chiudendo la festa dell'unità a Modena. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Ai nostrimi permetto di direcon l'di esserema in televisione fare la parte degliperché questo logora l'immagine di un'alleanza che deve essere unita da una missione, da un'identità. Siamo uniti non per occupare poltrone ma per realizzare un programma di rinascita dell'Italia". Così il segretario dem, Nicola, chiudendo la festa dell'unità a Modena.

