Elodie e Diletta Leotta | uno spettacolo da Mahmood

Leggi su solodonna

(Di domenica 13 settembre 2020)festeggia il compleanno. Ventonno anni in compagnia della sua fidanzata. Ma i protagonisti della serata è lei insieme all’amica del cuore. Insieme sono le regine della serata… Che cosa c’è di meglio di una serata in compagnia per dimenticarsi, almeno per qualche ora, delle proprie pene d’amore? Deve averlo pensato, che ha datoalla festa di compleanno del cantante. NonArticolo completo: dal blog SoloDonna