Covid-19 | una nuova positività in Irpinia | ricoverato al Moscati

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che è risultato positivo al Covid 19 il tampone effettuato su una persona, residente nel comune di Quindici, ricoverata presso l'AORN "Moscati" di Avellino. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti del caso.

Ha minacciato i cassieri dicendo loro che li avrebbe contagiati con il Covid e ha persino simulato alcuni colpi di tosse per farsi consegnare il denaro. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in una ba ...

Il Covid-19 arriva a Telti, primo caso accertato

Telti, 13 settembre 2020– Il Covid-19 arriva a Telti, c’è un primo caso accertato e a comunicarlo è stato ieri sera il Sindaco Gian Franco Pinducciu: “Con la presente si informa che ieri 11.09 l’ ATS ...

Ha minacciato i cassieri dicendo loro che li avrebbe contagiati con il Covid e ha persino simulato alcuni colpi di tosse per farsi consegnare il denaro. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in una ba ...