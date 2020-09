Albo infermieri: a chi spetta l’obbligo di iscrizione. La sentenza chiave (Di domenica 13 settembre 2020) Albo infermieri: a chi spetta l’obbligo di iscrizione. La sentenza chiave L’Albo infermieri è anch’esso un Albo professionale. Bisogna infatti ricordare che le leggi dello Stato italiano prevedono l’iscrizione all’Albo professionale per esercitare una specifiche attività ed, in particolare è obbligatoria l’appartenenza all’Albo per quelle professioni che prevedono il contatto con il cittadino, per tutelarne sicurezza e salute. Ecco allora che emerge la rilevanza e l’obbligatorietà dell’Albo infermieri, che si aggiunge coerentemente a quello dei medici, in un disegno ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 13 settembre 2020): a chil’obbligo di. LaL’è anch’esso unprofessionale. Bisogna infatti ricordare che le leggi dello Stato italiano prevedono l’all’professionale per esercitare una specifiche attività ed, in particolare è obbligatoria l’appartenenza all’per quelle professioni che prevedono il contatto con il cittadino, per tutelarne sicurezza e salute. Ecco allora che emerge la rilevanza e l’obbligatorietà dell’, che si aggiunge coerentemente a quello dei medici, in un disegno ...

Avpresidium : Si informa che l'associazione ha istituito un albo riservato a professionisti sanitari (medici e infermieri) in pos… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Infermieri: Si ricerca Infermiere iscritto all'Albo per lavoro diurno in RSA, automunito. L'impiego… -

Ultime Notizie dalla rete : Albo infermieri Elezioni Ordini Infermieri 2020: ecco il regolamento elettorale approvato dalla FNOPI. AssoCareNews.it Boxe, coronavirus: allenamenti gratuiti per infermieri e figli

ROMA – Dopo il lancio di luglio, la Campagna Sociale ‘Non abbassiamo la guardia’, ideata e promossa dalla Federazione Pugilistica Italiana ed Artmediasport in partnership con la Federazione Nazionale ...

Villa Serena Valdagno: concorso per 5 Infermieri

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni; laurea in Infermieristica (appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie, ...

ROMA – Dopo il lancio di luglio, la Campagna Sociale ‘Non abbassiamo la guardia’, ideata e promossa dalla Federazione Pugilistica Italiana ed Artmediasport in partnership con la Federazione Nazionale ...cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni; laurea in Infermieristica (appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie, ...