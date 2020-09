Venezia 77, chi saranno i vincitori? Ecco i pronostici (Di sabato 12 settembre 2020) VENEZIA – La 77. Mostra Internazionale dei Cinema di Venezia volge al termine. Un’edizione che restera’ nella storia, essendo stata la prima kermesse cinematografica ad avere luogo in presenza da quando e’ scoppiata l’emergenza Covid-19. Ferree le misure di sicurezze, ma tra mascherine stravaganti e controlli della temperatura costanti, attori e pubblico hanno comunque preso parte, anche se in forma minore, alla manifestazione. Un segnale di ripartenza che ha avuto un apprezzamento generale delle star del cinema che vi hanno preso parte, prima tra tutti Cate Blanchett che in apertura della Mostra ha dichiarato: “Sembra quasi un miracolo essere qui.Sono emozionata. Negli ultimi sei mesi ho parlato solo ai miei maiali e alle mie galline”.LEGGI ANCHE: VIDEO | Venezia 77, Castellitto: “Dopo il fallimento è nato ‘I predatori’” Leggi su dire (Di sabato 12 settembre 2020) VENEZIA – La 77. Mostra Internazionale dei Cinema di Venezia volge al termine. Un’edizione che restera’ nella storia, essendo stata la prima kermesse cinematografica ad avere luogo in presenza da quando e’ scoppiata l’emergenza Covid-19. Ferree le misure di sicurezze, ma tra mascherine stravaganti e controlli della temperatura costanti, attori e pubblico hanno comunque preso parte, anche se in forma minore, alla manifestazione. Un segnale di ripartenza che ha avuto un apprezzamento generale delle star del cinema che vi hanno preso parte, prima tra tutti Cate Blanchett che in apertura della Mostra ha dichiarato: “Sembra quasi un miracolo essere qui.Sono emozionata. Negli ultimi sei mesi ho parlato solo ai miei maiali e alle mie galline”.LEGGI ANCHE: VIDEO | Venezia 77, Castellitto: “Dopo il fallimento è nato ‘I predatori’”

Agenzia_Ansa : Oggi la chiusura del festival di #Venezia. Attesa per l'assegnazione del Leone d'oro. Ecco chi sono i favoriti… - emergenzavvf : Alla scoperta del mestiere più bello del mondo, un viaggio nella memoria per ricordare le grandi emergenze con gli… - HuffPostItalia : Chi è Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al covid sul red carpet di Venezia - scemografia : RT @nomeutenteachi: @PadfootBlack__ Non so chi sia ma immagino non debba essere a Venezia.. come molti. Lei bellissima ma non avrá neanche… - advordylan : RT @m__anuela: Qui per ricordarvi di chi ha benedetto di Venezia negli scorsi anni #Venezia77 -