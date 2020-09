Taglio dei parlamentari, Salvini non si arrabbia per il No di Giorgetti. Anzi (Di sabato 12 settembre 2020) «Quello di Giorgetti non è uno strappo. Se qualcuno sul referendum la pensa in modo diverso non mi arrabbio e non mi offendo. La Lega non è una caserma, a differenza di altri movimenti». Se quella di Matteo Salvini non è una benedizione poco ci manca. Non significa che l’uscita “in dissenso” del numero due della Lega fosse concordata con il capo. Non lo era. Giancarlo Giorgetti, in compenso, era certamente consapevole di come l’avrebbe presa Salvini e ne aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 settembre 2020) «Quello dinon è uno strappo. Se qualcuno sul referendum la pensa in modo diverso non mi arrabbio e non mi offendo. La Lega non è una caserma, a differenza di altri movimenti». Se quella di Matteonon è una benedizione poco ci manca. Non significa che l’uscita “in dissenso” del numero due della Lega fosse concordata con il capo. Non lo era. Giancarlo, in compenso, era certamente consapevole di come l’avrebbe presae ne aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

