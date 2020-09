Salvini contestato a Matera, fischi e striscioni. "Siete solo amichetti dei clandestini" (Di sabato 12 settembre 2020) Il leader della Lega coperto da fischi e cori durante il comizio per il candidato sindaco. Dal palco replica: "Siete quelli che accolgono non per carità cristiana ma per farci i miliardi di euro" Leggi su repubblica (Di sabato 12 settembre 2020) Il leader della Lega coperto dae cori durante il comizio per il candidato sindaco. Dal palco replica: "quelli che accolgono non per carità cristiana ma per farci i miliardi di euro"

