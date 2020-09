Salvini a TPI: “Regionali? A far cadere il governo ci penso io” (Di sabato 12 settembre 2020) “A far cadere il governo ci penso io”. Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di TPI a margine di una iniziativa elettorale a Bari. Rispondendo alla domanda sulle contestazioni di questi ultimi giorni a Firenze, Salvini ha detto: “Quando uno lancia bottiglie e pomodori non è un contestatore, è un cretino. Se uno non la pensa come me a Milano, a Bari o Lampedusa è libero di esprimere le sue idee. Quando uno invece delle idee lancia oggetti, bottiglie, pomodori. O quando uno strappa camice o rosari dal collo delle persone non è un contestatore… È un cretino! E io con i cretini non perdo tempo”. Poi sulle regionali l’ex ministro dell’Interno ha affermato: “Se dovessimo vincere in ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020) “A farilciio”. Lo ha affermato il leader della Lega Matteoai microfoni di TPI a margine di una iniziativa elettorale a Bari. Rispondendo alla domanda sulle contestazioni di questi ultimi giorni a Firenze,ha detto: “Quando uno lancia bottiglie e pomodori non è un contestatore, è un cretino. Se uno non la pensa come me a Milano, a Bari o Lampedusa è libero di esprimere le sue idee. Quando uno invece delle idee lancia oggetti, bottiglie, pomodori. O quando uno strappa camice o rosari dal collo delle persone non è un contestatore… È un cretino! E io con i cretini non perdo tempo”. Poi sulle regionali l’ex ministro dell’Interno ha affermato: “Se dovessimo vincere in ...

