RPG Maker MV è ora disponibile su Nintendo Switch e PS4

NIS America ha annunciato, tramite comunicato stampa, che RPG Maker MV è finalmente disponibile in Europa su Nintendo Switch e PS4 Chiunque di voi avrà sicuramente sentito parlare di RPG Maker, la serie di tools per creare giochi di ruolo sviluppta da Ascii. Il primo RPG Maker nacque nell'ormai lontanissimo 1995, per poi essere seguito da una sequela di titoli successivi sempre più migliorati e che ha permesso la creazione di giochi fenomenali. To The Moon, Corpse Party e Yume Nikki sono solo tre dei piccoli, grandi capolavori che qualcuno ha creato con RPG Maker. Molto altisonanti, insomma. Tramite comunicato stampa, NIS America ha annunciato che finalmente RPG Maker MV, arrivato inizialmente nel 2015 su PC ...

