Proteste in Bielorussia, migliaia di donne in strada per manifestare contro Lukashenko (Di sabato 12 settembre 2020) Elezioni presidenziali in Bielorussia, la vittoria è di Alexander Lukshenko. Manifestazioni e scontri in piazza. MINSK (Bielorussia) – Alle 19 di domenica 9 agosto 2020 i seggi delle elezioni presidenziali in Bielorussia si sono chiusi. La vittoria, come anticipato dagli exit-poll è andata ad Alexander Lukashenko. La notizia della vittoria del candidato ha scatenato una manifestazione di massa, con centinaia di persone che sono scese in strada per protestare contro il risultato delle elezioni. Elezioni presidenziali in Bielorussia, vittoria per Lukashenko I dati preliminari a cura della Commissione Elettore Centrale comunicano la vittoria schiacciante del presidente in carica Aexander Lukashenko, che si ...

