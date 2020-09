Omicidio Willy, Conte ai funerali "Pene severe, stop al bullismo" (Di sabato 12 settembre 2020) Il premier ai funerali di Willy Monteiro Duarte, barbaramente ucciso a Colleferro. Alla famiglia: "L'Italia è con voi e vi vuole bene, ora condanne severe. Ci sono frange che coltivano la mitologia della violenza" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 12 settembre 2020) Il premier aidiMonteiro Duarte, barbaramente ucciso a Colleferro. Alla famiglia: "L'Italia è con voi e vi vuole bene, ora condanne. Ci sono frange che coltivano la mitologia della violenza" Segui su affaritaliani.it

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - cashtonhabit : RT @sailor_snickers: ???????? La procura ha cambiato capo di imputazione per le quattro bestie che hanno ucciso Willy da omicidio preterintenzi… - frahamoswald : RT @sailor_snickers: ???????? La procura ha cambiato capo di imputazione per le quattro bestie che hanno ucciso Willy da omicidio preterintenzi… -