Milano, esplosione in un palazzo: "Si temono vittime" (Di sabato 12 settembre 2020) Una violenta esplosione scuote Milano. Poco dopo le 7 un forte boato è stato avvertito da diverse zone della città. All'origine lo scoppio in un appartamento di un palazzo in piazzale Libia 20 a Milano, in zona Porta Romana. L'esplosione ha coinvolto almeno tre piani dell'edificio, e si teme che possano esserci vittime. Alcuni residenti risultano dispersi e i vigili del fuoco, accorsi insieme al 118, hanno già estratto dalle macerie un uomo con molte ustioni.

Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - SkyTG24 : Milano, esplosa una palazzina in Piazzale Libia - francoamicucci1 : RT @emergenzavvf: ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre #vigil… - iconanews : Esplosione in una palazzina a Milano Sud, feriti -