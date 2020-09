Il consiglio di Marco Bellinazzo alla Juventus: “Cedere Cristiano Ronaldo per far tornare i conti a posto” (Di domenica 13 settembre 2020) Marco Bellinazzo, esperto di finanza nel calcio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttojuve.com soffermandosi sul rosso in bilancio dei bianconeri. “Quali tipi di errori sono imputabili alla dirigenza? Quelli legati al mercato dello scorso anno, soprattutto rispetto alle mancate cessioni. Questo ha determinato un incremento notevole del costo della rosa che ha superato di molto le capacità ordinarie di farne fronte. Penso per esempio al caso Higuain: da solo costava 30 milioni l’anno. La Juve è passata in una dimensione diversa con l’acquisto di Ronaldo. Tra ingaggi e ammortamenti la società bianconera ha raggiunto quasi 500 milioni. (…) Il secondo anno di Ronaldo doveva essere quello in cui i conti sarebbe dovuti ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 13 settembre 2020), esperto di finanza nel calcio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttojuve.com soffermandosi sul rosso in bilancio dei bianconeri. “Quali tipi di errori sono imputabilidirigenza? Quelli legati al mercato dello scorso anno, soprattutto rispetto alle mancate cessioni. Questo ha determinato un incremento notevole del costo della rosa che ha superato di molto le capacità ordinarie di farne fronte. Penso per esempio al caso Higuain: da solo costava 30 milioni l’anno. La Juve è passata in una dimensione diversa con l’acquisto di. Tra ingaggi e ammortamenti la società bianconera ha raggiunto quasi 500 milioni. (…) Il secondo anno didoveva essere quello in cui isarebbe dovuti ...

Marco Zambuto in conferenza stampa presenta assessori e candidati al consiglio comunale

Il consiglio di Marco Bellinazzo alla Juventus: "Cedere Cristiano Ronaldo per far tornare i conti a posto"

Marco Bellinazzo, esperto di finanza nel calcio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttojuve.com soffermandosi sul rosso in bilancio dei bianconeri. “Quali tipi di errori sono imputabili all ...

Elezioni regionali, sette candidati presidenti e quindici liste

Sfida a sette per la presidenza della Regione. Il quadro è simile a quello di cinque anni fa eccezion fatta per il centrodestra che questa volta corre compatto. Il 20 e 21 settembre i toscani saranno ...

