"Grazie a questa signora algerina". Salvini, bomba su Viminale e Conte: sapete costa sta firmando?

"Grazie a questa signora algerina". Matteo Salvini, su Twitter, pubblica questa foto scattata sabato mattina al gazebo della Lega a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Uno dei feudi del Carroccio in Lombardia. Molti saranno saltati davanti al telefonino, ma si tratta di una "istantanea" dell'Italia 2020. "Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono con noi", sottolinea il leader leghista annunciando che la signora algerina "ha firmato per le dimissioni della Azzolina, dicendoci che verrà anche a trovarci in sede". Una notizia che non farà piacere a molti, tra Palazzo Chigi, Viminale e Ministero dell'Istruzione.

Caulonia, 300 studenti a scuola di scienze grazie al bando Stem

Sono 300 i ragazzi e le ragazze della Locride che, grazie a un progetto del dipartimento per le pari opportunità, potranno studiare e approfondire argomenti di carattere scientifico. Il dipartimento h ...

Grazie a settantuno senatori, prevalentemente di Lega e Forza Italia, si tiene questo referendum. E dobbiamo ringraziarli veramente, perché se avessimo aspettato il popolo italiano campa cavallo! I Ra ...

