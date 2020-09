Grande Fratello Vip, un collaboratore positivo al Covid: il reality rischia di slittare (Di sabato 12 settembre 2020) Brutte notizie per i fan del Grande Fratello Vip: un collaboratore positivo al Covid 19 Tutte le trasmissioni stanno cercando di andare avanti e iniziare una nuova stagione televisiva. A meno di 48 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip è arrivata una brutta notizia che di certo non farà piacere ai fan. Un membro della produzione è risultato positivo al Coronavirus. A darne la notizia Tv Blog, che proprio poche ore fa ha lanciato l’indiscrezione. Il programma tanto atteso di Alfonso Signorini, dunque potrebbe slittare e per ora non si sa a quando. Il noto conduttore e giornalista insieme a tutto il suo staff per l’intera l’estate hanno lavorato per organizzare la nuova ... Leggi su controcopertina (Di sabato 12 settembre 2020) Brutte notizie per i fan delVip: unal19 Tutte le trasmissioni stanno cercando di andare avanti e iniziare una nuova stagione televisiva. A meno di 48 ore dall’inizio delVip è arrivata una brutta notizia che di certo non farà piacere ai fan. Un membro della produzione è risultatoal Coronavirus. A darne la notizia Tv Blog, che proprio poche ore fa ha lanciato l’indiscrezione. Il programma tanto atteso di Alfonso Signorini, dunque potrebbee per ora non si sa a quando. Il noto conduttore e giornalista insieme a tutto il suo staff per l’intera l’estate hanno lavorato per organizzare la nuova ...

