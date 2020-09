Elettra Lamborghini cambia look su Instagram: con la frangia è splendida (Di sabato 12 settembre 2020) Ormai è un vero e proprio assunto: se di dice Elettra Lamborghini si intende immediatamente qualcosa di scoppiettante, travolgente, esuberante. L’ereditiera più bella e spiritosa del panorama musicale italiano ha abituato il suo pubblico tanto a battute sferzanti quanto a immagini mozzafiato e con la sua ultima foto su Instagram, ancora una volta, non ha deluso i fan. Ma andiamo per ordine. Per ora per Elettra è un momento davvero brillante: oltre all’indiscusso successo che riscuote con i suoi brani, tormentoni che non smettono di fare ballare neanche a distanza di mesi, la cantante sta preparando le nozze con il fidanzato Afrojack. Durante l’addio al nubilato da favola, svoltosi sullo sfondo della Tenuta San Domenico (già location delle nozze di Clarissa Marchese e ... Leggi su dilei (Di sabato 12 settembre 2020) Ormai è un vero e proprio assunto: se di dicesi intende immediatamente qualcosa di scoppiettante, travolgente, esuberante. L’ereditiera più bella e spiritosa del panorama musicale italiano ha abituato il suo pubblico tanto a battute sferzanti quanto a immagini mozzafiato e con la sua ultima foto su, ancora una volta, non ha deluso i fan. Ma andiamo per ordine. Per ora perè un momento davvero brillante: oltre all’indiscusso successo che riscuote con i suoi brani, tormentoni che non smettono di fare ballare neanche a distanza di mesi, la cantante sta preparando le nozze con il fidanzato Afrojack. Durante l’addio al nubilato da favola, svoltosi sullo sfondo della Tenuta San Domenico (già location delle nozze di Clarissa Marchese e ...

