Cagliari Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko parte dal 1′ (Di sabato 12 settembre 2020) Il Cagliari e la Roma si affronteranno in un match amichevole: ecco gli schieramenti ufficiali delle due squadre Il Cagliari e la Roma si affrontano in un match amichevole in vista della nuova stagione di Serie A. Edin Dzeko, uomo mercato, partirà dal 1′: un segnale che allontana sempre di più le voci di un futuro lontano dalla Capitale. Ecco gli schieramenti ufficiali delle due squadre: Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Caligara, Oliva, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

