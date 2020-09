Angela Chianello torna in tv, sarà ospite alla prima puntata di "Live - Non è la d'Urso" (Di sabato 12 settembre 2020) Angela Chianello, famosa per la frase "non ce n'è Coviddi", torna in tv . sarà tra gli ospiti della prima puntata di "Live - Non è la d'Urso", che andrà nuovamente in onda in prima serata su canale... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 settembre 2020), famosa per la frase "non ce n'; Coviddi",in tv .; tra gli ospiti delladi "- Non; la d'", che andrà nuovamente in onda inserata su canale...

CMaur31 : RT @GDS_it: Angela Chianello ospite della prima puntata di 'Live - Non è la d'Urso' - GazzettaDelSud : #AngelaChianello torna in tv, sarà ospite alla prima puntata di 'Live - Non è la d'Urso' - GDS_it : Angela Chianello ospite della prima puntata di 'Live - Non è la d'Urso' - Filo_da_torcere : @katya_zamo Puoi contattare una nostra influencer, si chiama Angela Chianello. - ITERESI1 : RT @LiveNoneladUrso: - 1 alla prima puntata di Live #noneladurso! ? Tra gli ospiti di domani Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida e la reuni… -