Willy, si indaga per omicidio volontario. L'esperto: "Colpi non casuali" (Di venerdì 11 settembre 2020) Non più omicidio preterintenzionale, ma volontario. Secondo l’accusa, potrebbero aver picchiato Willy con la precisa volontà di ucciderlo i quattro indagati per la morte del giovane di Paliano. Gli inquirenti che hanno nelle mani il fascicolo su quello che è successo a Colleferro, nelle prime ore del 6 settembre, stavano già da giorni valutando di aggravare l’ipotesi di reato. E il gip, nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi e di Mario Pincarelli - il quarto arrestato, Francesco Belleggia, è stato mandato ai domiciliari perché dopo l’interrogatorio e le testimonianze degli amici di Willy la sua posizione si è alleggerita - aveva sottolineato che il comportamento del gruppo poteva essere ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Non piùpreterintenzionale, ma. Secondo l’accusa, potrebbero aver picchiatocon la precisa volontà di ucciderlo i quattroti per la morte del giovane di Paliano. Gli inquirenti che hanno nelle mani il fascicolo su quello che è successo a Colleferro, nelle prime ore del 6 settembre, stavano già da giorni valutando di aggravare l’ipotesi di reato. E il gip, nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi e di Mario Pincarelli - il quarto arrestato, Francesco Belleggia, è stato mandato ai domiciliari perché dopo l’interrogatorio e le testimonianze degli amici dila sua posizione si è alleggerita - aveva sottolineato che il comportamento del gruppo poteva essere ...

Mi sento solo di chiedere scusa alla famiglia di Willy perché questo circo non se lo meritavano". E lui non si meritava l'ennesima folle polemica.

Omicidio di Willy, cambia l'accusa per gli indagati, omicidio volontario

La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volo ...

La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volo ...