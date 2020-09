UeD | Enzo e Pamela scontro | lei svela il retroscena su Valentina Autiero

(Di venerdì 11 settembre 2020) Continua lotraCapo eBarretta sui social, dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne. Durante una delle prime puntate di questa nuova edizione, il pubblico di Canale 5 ha rivisto sul piccolo schermo la dama del Trono Over. Tornata in studio, ha avuto inizialmente una discussione con Tina Cipollari e poi, … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

r4vi30 : Io che decido di saltare la puntata di ued ma poi leggo del trash di Pamela ed Enzo Luxury e corro a sintonizzarmi - zazoomblog : “È finta sfigato!”. Pamela Barretta smaschera Enzo Capo. Quella della dama di UeD è una vera bomba - #finta… - GossipItalia3 : UeD, Pamela pesante su Enzo: “Laurea finta”, lui sbotta: “Fatti una vita” #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Enzo

Ora a parlare e a rispondere a questa domanda ci pensa proprio la Barretta. UeD, Enzo Capo e Pamela Barretta si scontrano su Instagram: lei rivela il retroscena su Valentina Autiero Dopo aver ...Uomini e Donne Trono Over, Enzo Capo: "Non ho lasciato Pamela Barretta" play 7109 • di Spettacolo Fanpage Uomini e Donne Trono Over, Enzo Capo: "Ho litigato con Pamela Barretta, ma non l'ho lasciata" ...