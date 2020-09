Selvaggia Lucarelli: “Massimo Giletti è simile a Barbara d’Urso”, poi svela di avere denunciato Antonella Mosetti (Di venerdì 11 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli, intervistata dal buon Davide Maggio, ha raccontato per quale motivo ha rinunciato a partecipare a Non è l’Arena citando Barbara d’Urso. Poi, durante l’intervista ha svelato anche di avere denunciato Antonella Mosetti, ex di Non è la Rai che l’ha offesa pesantemente. Selvaggia Lucarelli: “Giletti è simile alla d’Urso” Come mai non sono... L'articolo Selvaggia Lucarelli: “Massimo Giletti è simile a Barbara d’Urso”, poi svela di avere denunciato ... Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - stanzaselvaggia : Ho raccontato di Radio Capital, Ballando e Piazza Pulita a Davide Maggio. E non solo. - Winston10771675 : RT @MaxDelPapa: Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza s… - Murandrea1 : Lo #sdeng di #Zangrillo su Selvaggia Lucarelli. Severo ma giusto. -