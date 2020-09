Panasonic HX700 e Android TV: finalmente la svolta? (Di venerdì 11 settembre 2020) Sul mercato europeo arriva il televisore Panasonic HX700, si tratta di un modello di fascia bassa che però include una interessante novità: il supporto ad Android TV Sicuramente Panasonic è uno dei migliori produttori di TV e i suoi prodotti di fascia alta sono veramente eccellenti, ma, come abbiamo sottolineato spesso nelle nostre recensioni anche noi, c’è un notevole tallone d’Achille ovvero il sistema operativo. MyHomeScreen: la storia di un fallimento All’inizio le smart TV Panasonic erano mosse dal sistema Firefox OS, progetto poi abbandonato dalla Mozilla e tenuto in piedi dalla sola Panasonic diventando quello che è oggi la piattaforma MyHomeScreen. L’azienda nipponica però non è riuscita a sviluppare il ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Panasonic HX700 e Android TV: finalmente la svolta? #tuttotek - Tech4uit : TV Panasonic HX700: benvenuto Android TV, addio HDR10+: Panasonic annuncia a sorpresa l’arrivo della nuova serie TV… -

Ultime Notizie dalla rete : Panasonic HX700 Panasonic HX700 e Android TV: finalmente la svolta? tuttoteK Panasonic annuncia una serie di TV entry level con Android TV

Panasonic lancia di soppiatto la nuova serie di TV LCD HX700. Si tratta di modelli 4K entry level ma con un'importante caratteristica: la piattaforma smart è Android TV. Prove generali per l'abbandono ...

Panasonic lancia di soppiatto la nuova serie di TV LCD HX700. Si tratta di modelli 4K entry level ma con un'importante caratteristica: la piattaforma smart è Android TV. Prove generali per l'abbandono ...