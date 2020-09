Minori | un nonno | “Mio nipote deve pernottare dal padre che ha usato sostanze”

Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Questa volta a raccontare la storia e’ M. un ‘nonno coraggio‘ della provincia di Lecce, che ha contattato la redazione DireDonne e il Comitato ‘Madri contro la violenza istituzionale’ per raccontare quanto vive suo nipote, Paolo (nome di fantasia), un bimbo di 6 anni, “costretto a vedere il padre che– ha detto M.- e’ un uomo che ha tentato il suicidio nel 2017 con una intossicazione di sostanze su cui la CTU non ha mai indagato. Giorni e diritti di visita sul suo affidamento sono stati stabiliti dal Tribunale di Lecce che ha decretato un affido congiunto e il 5 ottobre avremo una nuova udienza. CTU e servizi sociali decisero senza alcuna gradualita’, quando mio nipote aveva solo 3 anni e mezzo- ha raccontato- che dovesse andare con il padre, nonostante i grandi problemi che c’erano in quella casa, mentre mia figlia sarebbe secondo loro ‘una mamma morbosa e fragile‘. Il bambino- ha raccontato il nonno- viene lasciato dal padre a casa dei nonni paterni, e quando fa ritorno da noi e’ quasi sempre emaciato, ha malessere, impellenza di andare in bagno, di mangiare e bere e racconta delle liti che ci sono tra nonna paterna e padre. Un conflitto che spesso sfocia in litigi violenti a cui lui assiste e che racconta“. M. che vive con sua moglie, sua figlia e il piccolo Paolo ha spiegato: “Il piccolo e’ costretto a vederlo ogni fine settimana, dal giovedi al lunedi mattina. Le assistenti sociali del comune di Galatina lo hanno deciso insieme alla CTU, 3 anni fa, senza alcuna gradualita’, soprattutto senza indagare sul padre e scrivendo di ‘eccessiva attenzione’ da parte di mia figlia ed equiparando i due ‘genitori come fragili’. Siamo spaventati per il piccolo. Le cartelle cliniche sul padre del giugno 2017 presso l’ospedale di Galatina- ha fatto sapere M.- non sono mai state chieste dalle assistenti sociali e non mi risulta che la Ctu le abbia visionate. Lo ha fatto il nostro avvocato, chiedendo anche gli esami tossicologici. I medici gli consigliarono visite psichiatriche e Sert”.