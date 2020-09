Minorenni inglesi violentate alla festa in Basilicata | i loro aguzzini erano in 8

(Di venerdì 11 settembre 2020) 4 dei quali sono già finiti in manette, accertamenti per gli altri. La Pm: «Si sono difese, anche a morsi»

A Marconia, popolosa frazione di Pisticci, dopo lo shock iniziale, il dito è ora puntato contro una comitiva di “bulli di paese” che, in una notte di fine estate, si sarebbero trasformati in un branco ...Doveva essere una serata di puro divertimento, trascorsa in una villa a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera, per festeggiare un compleanno. Per due turiste minorenni inglesi, però, la notte f ...