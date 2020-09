La Premier League dice no ai test con 1.000 spettatori (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Manchester United ha pubblicato un comunicato, riportando le parole di un portavoce della Premier League a proposito del ritorno dei tifosi negli stadi. «La Premier League – spiega il portavoce – ha scritto oggi al governo per esprimere la sua preoccupazione per le decisioni prese per limitare, e potenzialmente ritardare, il programma previsto per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Manchester United ha pubblicato un comunicato, riportando le parole di un portavoce dellaa proposito del ritorno dei tifosi negli stadi. «La– spiega il portavoce – ha scritto oggi al governo per esprimere la sua preoccupazione per le decisioni prese per limitare, e potenzialmente ritardare, il programma previsto per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Guillaumemp : Wesley Fofana, che piace anche al #Milan, annuncia la sua decisione all’@lequipe : “Ho accettato l’offerta del Leic… - repubblica : Suning non paga, la Premier League annulla il contratto con la tv cinese - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Premier League dice no ai test con 1.000 spettatori: Il Manchester United ha pubblicato un… - CalcioFinanza : La #PremierLeague dice no ai test con 1.000 spettatori -