Il calcio oltre la scaramanzia, ditta di pompe funebri sponsor della Puteolana (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Si dice che a Napoli e dintorni le persone siano estremamente scaramantiche; non la pensa così la Puteolana, squadra di calcio di Pozzuoli con una storia lunga oltre un secolo, che nelle scorse ore ha siglato un accordo di partnership con l’agenzia di onoranze funebri Gennaro Tammaro Eccellenza Italiana. Così, una pompa funebre diventa ufficialmente sponsor di una squadra di calcio. La singolare sinergia tra la compagine granata e la famosa azienda napoletana segna, secondo la ditta, un’importante passo in avanti verso “lo sdoganamento di una certa cultura per cui le imprese funebri, soprattutto al sud, sono ai margini del tessuto sociale e imprenditoriale e viste ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Si dice che a Napoli e dintorni le persone siano estremamente scaramantiche; non la pensa così la, squadra didi Pozzuoli con una storia lungaun secolo, che nelle scorse ore ha siglato un accordo di partnership con l’agenzia di onoranzeGennaro Tammaro Eccellenza Italiana. Così, una pompa funebre diventa ufficialmentedi una squadra di. La singolare sinergia tra la compagine granata e la famosa azienda napoletana segna, secondo la, un’importante passo in avanti verso “lo sdoganamento di una certa cultura per cui le imprese, soprattutto al sud, sono ai margini del tessuto sociale e imprenditoriale e viste ...

