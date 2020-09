Francia, governo diminuisce quarantena a 7 giorni. In “allerta rossa” 42 dipartimenti. Le Maire: “L’Europa dovrà conviverci” (Di venerdì 11 settembre 2020) Aveva dato il via libera alcuni giorni fa il consiglio scientifico francese, ora anche il governo di Jean Castex ha dato la sua benedizione: in Francia la quarantena per le persone che sono state in contatto con positivi al Covid-19 scende da 14 a 7 giorni. Una decisione presa per “evitare un lockdown generalizzato”, ha detto il premier e che è stata accolta con favore dagli imprenditori d’Oltralpe e già spiegata dal ministro della Salute, Olivier Véran, per cui nella seconda settimana dalla probabile infezione il rischio di contagiare altre persone “resta, ma è molto debole”. A corredare le affermazioni di Véran è intervenuto oggi anche il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire per il quale questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Aveva dato il via libera alcunifa il consiglio scientifico francese, ora anche ildi Jean Castex ha dato la sua benedizione: inlaper le persone che sono state in contatto con positivi al Covid-19 scende da 14 a 7. Una decisione presa per “evitare un lockdown generalizzato”, ha detto il premier e che è stata accolta con favore dagli imprenditori d’Oltralpe e già spiegata dal ministro della Salute, Olivier Véran, per cui nella seconda settimana dalla probabile infezione il rischio di contagiare altre persone “resta, ma è molto debole”. A corredare le affermazioni di Véran è intervenuto oggi anche il ministro dell’Economia francese Bruno Leper il quale questa ...

