Antonella Elia Esce Allo Scoperto: Tutta la Verità su Pietro Delle Piane! (Di venerdì 11 settembre 2020) Cosa succede ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo le avventure di Temptation Island è un mistero che si infittisce, o quasi. Ecco Tutta la verità sulla coppia più discussa del reality show di canale cinque. Fortunata al gioco, sfortunata in amore. Antonella Elia segue alla lettera il detto popolare e il mistero sulla sua relazione con Pietro continua a far discutere blog e fan dei social network. Alle prese con un anno decisamente fortunato, la showgirl conta all’attivo due collaborazioni nei reality di canale cinque “Grande Fratello Vip” e “Temptation Island”, oltre che un posto d’onore alla nuova edizione della casa più spiata d’Italia. E se la vita lavorativa sembra andare ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 11 settembre 2020) Cosa succede adPiane, dopo le avventure di Temptation Island è un mistero che si infittisce, o quasi. Eccola verità sulla coppia più discussa del reality show di canale cinque. Fortunata al gioco, sfortunata in amore.segue alla lettera il detto popolare e il mistero sulla sua relazione concontinua a far discutere blog e fan dei social network. Alle prese con un anno decisamente fortunato, la showgirl conta all’attivo due collaborazioni nei reality di canale cinque “Grande Fratello Vip” e “Temptation Island”, oltre che un posto d’onore alla nuova edizione della casa più spiata d’Italia. E se la vita lavorativa sembra andare ...

Sabryt75 : @7_laurab Certo non la guarderò c'è quell'essere della Antonella elia - swordsmanlight : Su ig mi ha aggiunto l’ex(?) compagno della antonella elia. Non so come prenderla. - GiuseppeBrandon : ANTONELLA ELIA: SEMPRE IN TV GF Vip, Antonella Elia: “Con Wanda Nara nessuna rivalità, diverse anche nella taglia… - zazoomblog : Antonella Elia e Pietro Delle Piane arriva il colpo di scena sulla relazione - #Antonella #Pietro #Delle #Piane - darveyfeels_ : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 9 (2012): Antonella Elia batte Manuel Casella ed è la vincitrice -